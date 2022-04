Décès de Astou Sokhna: Macky Sall exige un rapport dans 48h

Suite au décès tragique de Astou Sokhna , le chef de l’Etat Macky Sall donne 48 heures pour le dépôt du rapport sur sa table, rapporte Leral.net

Le drame qui a eu à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga continue de susciter les réactions. En effet, c’est au tour du président Macky Sall d’exiger une rapidité dans l’enquête sur la mort atroce de la jeune femme alors qu’elle devait être opérée le lendemain.

Le combat sur cette affaire se poursuit et commence par l’introduction d’une autorisation de marche ce vendredi. Une demande qui vient d’être déposée sur la table du préfet. Ainsi des délégations du directeur des établissements publics de santé et du directeur des affaires administratives et financières sont actuellement à l’hôpital Amadou Sahir Mbaye de Louga pour faire l’état des lieux.

L’objectif est de faire le constat sur le terrain, rédiger un rapport afin d’apporter des réponses au président Macky Sall concernant le cas Astou Sokhna et le fonctionnement de l’hôpital.