Décès de Doura Diallo et de son bébé : le procureur charge le gynécologue

Les personnes mises en cause sur la mort de Doura Diallo et son bébé sont arrêtées et placées en garde à vue pour homicide volontaire et complicité. C’est ce qu’a déclaré le procureur de la République du tribunal Grande instance de Kédougou. Dans un communiqué, M. Baye Thiam affirme que les manœuvres du gynécologue ont causé la mort de Doura Diallo et de son bébé.

Le maître des poursuite explique que c’est dans la nuit du 30 août 2022 aux environs de 22 heures, qu’ils été informés qu’une patiente aurait perdu la vie au moment de son accouchement ainsi que son bébé au District sanitaire de Kédougou. « Séance tenante, nous avons instruit aux officiers de police judiciaire de s’y rendre sans délai pour faire les premières constatations. Une fois sur place, ils nous ont effectivement confirmé le décès de la femme et de celui du nouveau-né. Selon les premiers éléments de l’enquête, il est précisé que la femme s’était rendue à deux reprises au Centre de santé pour des visites prénatales. La sage-femme trouvée sur place lui a signifié qu’elle n’était pas encore à terme et qu’elle pouvait revenir le lendemain