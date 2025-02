DÉCÈS DE ELIMANE NDOUR  : L’étoile de Médina perd son astre

Partager Facebook

Le chanteur Youssou Ndour est endeuillé par le décès de son père, El Hadj Elimane Ndour, décédé à l’âge de 98 ans. Il a été inhumé à Poufoune Khombole.

Elimane Ndour, père de Youssou Ndour, est décédé, ce mercredi 19 février 2025 à l’Hôpital Principal de Dakar à l’âge de 98 ans. Sa disparition a provoqué une vive émotion au sein de la communauté sénégalaise. Selon les proches du défunt, El Hadji Elimane Ndour, bien que solide, était de plus en plus affaibli ces derniers mois. Son admission à l’hôpital Principal avait été dictée par une détérioration progressive de son état de santé, conséquence naturelle du poids des ans., informe-t-on.

Malgré la prise en charge médicale et le soutien indéfectible de sa famille, le père du roi du Mbalax s’est éteint paisiblement. Admis dans cet établissement médical depuis plus d’une semaine, le père du chanteur Youssou Ndour a finalement tiré sa révérence. La levée du corps a eu lieu ce jeudi 20 février dans le même établissement hospitalier, en présence de la famille endeuillée, de nombreuses personnalités du monde de la culture, de la musique, ainsi que de représentants du gouvernement. La dépouille a ensuite été transférée à Poufoune Khombole pour inhumation.

Les condoléances du Gouvernement et du Président

Bacary Sarr, Secrétaire d’État à la Culture, représentant le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présenté les condoléances de la République. Dans son allocution, Bacary Sarr a exprimé les condoléances du gouvernement à la famille Ndour, au nom du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, du Premier ministre Ousmane Sonko et de la ministre de la Culture, Khady Diene Gaye. Il a également rendu un vibrant hommage à El Hadji Elimane Ndour, soulignant que « le Sénégal et l’Afrique tout entière ont perdu un homme d’une grande sagesse, dont l’héritage et la baraka se perpétuent à travers sa progéniture, bénéficiant ainsi au Sénégal mais aussi à de nombreuses personnes. »

Youssou Ndour : c’était mon mentor, mon guide et idole »

Dans un message émouvant publié sur Facebook, le chanteur et patron du Groupe Futurs Médias a rendu hommage à celui qu’il considérait comme « son mentor, son guide et son idole ». « Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un. Mon mentor, mon guide, Sama Kilifeu, Sama Royukay vient de nous quitter. Pape Elimane Ndour, Dieureudieuf », a écrit Youssou Ndour.

L’autre Roi qui n’a jamais voulu quitter la Médina

El Hadj Elimane N’Dour est né dans une famille sérère, de caste noble, à Thiès. Il en est parti à l’adolescence, « pour gagner un peu d’argent et pouvoir aider ses parents ». Il a toujours habité la Médina, quartier où est né et a grandi Youssou Ndour. Elimane N’Dour aurait pu aussi habiter là-bas, dans une belle maison, avec un grand jardin, des domestiques, au bord de l’océan Atlantique. Le fils lui a proposé dix fois. Le père a toujours dit non. « On ne trahit pas le quartier qui nous a accueilli, tranche Elimane N’Dour, celui de toute une vie, disait-il. Ce dernier lui a même proposé de venir s’installer avec lui aux Almadies, il a répondu : « on ne trahit pas le quartier qui nous a accueilli ». « Je finirai mes jours ici. » Ces mots, prononcés en 2018 par El Hadji Elimane Ndour, résonnent aujourd’hui comme un testament. Il avait toujours refusé de quitter la Médina, ce quartier où il avait bâti sa vie et auquel il restait profondément attaché. On le trouvait presque à la Rue 19, angle 2. La plupart du temps, il est assis devant sa maison, sur une chaise en bois, en train de discuter avec un ou deux voisins.

El Hadj Elimane N’Dour a fait tous les métiers. Ramasseur de papiers dans un camp militaire pendant la Seconde Guerre mondiale, commerçant, mécanicien (ce qui lui a valu le surnom de « Mercedali » dans la Médina), chauffeur, forgeron, soudeur métallique… Il a insisté pour continuer à travailler quand son fils est devenu riche et célèbre et a voulu qu’il prenne sa retraite. Il y a peu encore, à 80 ans passés, il construisait des tables en fer dans un atelier de forgerons de la Médina. « Il faut pouvoir vivre sans tendre la main », dit-il.

El Hadj Elimane N’Dour ne voulait pas que son fils devienne chanteur. Il rêvait qu’il « travaille dans un bureau « Youssou N’Dour compose sa première chanson à 13 ans, donne de la voix dans les fêtes familiales, crée son orchestre, Super Etoile. La mère, Ndeye Sokhna Mboup, deuxième épouse, mariée l’année de ses 16 ans, et elle-même griotte (conteuse et chanteuse) de l’ethnie toucouleur, plaide la cause de son fils et décroche l’autorisation paternelle de l’inscrire à l’Institut des Arts. Aujourd’hui, Elimane N’Dour se dit « très fier de Youssou ». Il regarde ses concerts à la télévision et a accroché dans son salon une photo de lui prise lors d’un de ses nombreux passages à Bercy.

Youssou Ndour est un garçon formidable. Chaque fin de mois, il me donne une enveloppe qui dépasse largement mes besoins. J’en profite pour distribuer un peu d’argent, faire des cadeaux, à mes amis, à mes voisins, à mes nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, disait-il.

Son combat contre le déplacement du cimetière de Soumbédioune

Lors des préparatifs du Sommet de l’OCI à Dakar en mars 2008, alors que l’Ageroute sous la direction de feu Ibrahima Ndiaye avait prévu dans le tracé une partie des cimetières de Soumbedioune, le vieux Elimane Ndour malgré le poids de l’âge, était toujours en première ligne pour s’opposer farouchement à l’option de déplacer le mur du cimetière. El Hadji Elimane Ndour, fidèle à son engagement sans faille et à son courage légendaire au service des populations médinoises, s’en était directement ouvert au Président Abdoulaye Wade, pour une solution à cet épineux problème qui hantait à l’époque le sommeil des populations de la Médina. Finalement, le sage Elimane Ndour finit par obtenir gain de cause au profit de la Communauté.