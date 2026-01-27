Décès de Halima Gadji : Le ministère de la culture rend hommage à une « figure emblématique de l’audiovisuel sénégalais »

Partager Facebook

L’actrice Halima Gadji est décédée, hier 26 janvier, laissant derrière elle tristesse et consternation. Dans un communiqué, le ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme a exprimé sa profonde tristesse et a salué la mémoire de l’artiste disparue. »Actrice de talent, Halima Gadji s’est imposée comme une figure majeure de l’audiovisuel sénégalais et africain. Par la justesse de son jeu, la force de ses interprétations et son professionnalisme, elle a marqué durablement les séries télévisées et les productions audiovisuelles qui ont touché un large public au Sénégal et au-delà », a déclaré le ministère.

Poursuivant, le ministre de la culture, Amadou Ba souligne que Halima Gadji a su incarner avec sensibilité et engagement des personnages qui ont profondément résonné dans la société, contribuant à faire de l’audiovisuel un espace de réflexion, de dialogue et de partage.

Le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme a terminé son communiqué par présenter ses condoléances les plus attristées à la famille, aux proches, à la communauté artistique et à tous ceux qui ont été touchés par son œuvre au nom du Président de la République, du gouvernement et du peuple sénégalais, tout en priant pour que la terre lui soit légère.

