Décès de Onze bébés à Tivaouane: L’Etat décrète un deuil national

Le président sénégalais Macky Sall a limogé son ministre de la Santé jeudi après l’incendie ayant causé la mort de onze bébés dans un hôpital public de province la veille et qui a semé détresse, consternation et colère parmi les proches et dans l’opinion. L’heure est au deuil national après la perte de onze petits anges suite à un court-circuit à l’hôpital Abdoul Aziz Sy de Tivaouane.

Le drame de Tivaoune (ouest), provoqué par un court-circuit selon les premières informations, est le dernier en date à mettre en lumière les carences du système de santé de ce pays pauvre. Mais il faut répondre à des questions et rassurer les populations donc cette affaire devra être gérée avec réflexion et loin de l’émotion, situer toutes les responsabilités comme l’a si bien dit le procureur de la région de Thiès. On doit en tirer des leçons pour le futur qui est maintenant, un audit du système sanitaire reste plus qu’une priorité étatique en espérant que le ministère de tutelle puisse gérer cette macabre affaire avec la plus grande des fermetés.

Soit ça passe où ça casse et nous sommes tous interpellés car il s’agit plutôt de question de sécurité Publique, évitons de politiser pour une fois et soyons du côté des Sénégalais lambda peu importe leurs colorations politiques. 11 vies c’est énorme et il nous incombe de donner des réponses à la hauteur de ce sinistre.

En espérant que plus pareil ne se reproduira, c’est peut être l’occasion d’assainir encore mieux la santé et de mettre les hommes qu’il faut à la place qu’il faut afin d’alléger la souffrance des Sénégalais qui fréquentent ces établissements hospitaliers.

Pour l’instant prions tous ensemble durant ces soixante douze heures mais n’oublions pas que la vie est précieuse et que devant on devra tous rendre des comptes de la gestion publique.