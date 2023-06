Décès de Sidya NDIAYE : Les travailleurs perdent un défenseur « convaincu de sa cause »

Défendre les travailleurs était une mission pour Sidya Ndiaye. Ce dernier n’a jamais varié dans ses positions selon ses camarades de lutte. Il a tiré sa révérence hier. Ses camarades syndicalistes pleurent un homme pétri de qualités et comptent poursuivre son travail.

Le syndicalisme sénégalais est en deuil. Sidya Ndiaye, le secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal a tiré sa révérence. Le syndicaliste est décédé mercredi à l’hôpital Principal de Dakar suite à une maladie. Il a dirigé le mouvement syndical en particulier des travailleurs des collectivités territoriaux pour obtenir de nombreuses satisfactions. Connu de par son engagement pour le respect des droits des travailleurs du Sénégal, Sidya Ndiaye est l’exemple type de l’engagement pour la cause des travailleurs des collectivités locales.

Au cours de sa vie il a mené plusieurs combats pour la défense, le confort et le respect des droits de tous les travailleurs. Pour la stabilité et la paix dans ce pays le secrétaire général avait demandé auprès du président de la République Macky Sall, un dialogue serein et véridique tout en remettant en question l’acte 3 de la décentralisation.

L’éducation, la médecine, les collectivités territoriales, aucun domaine n’était épargné pour revendiquer les droits des travailleurs. Agent à la mairie de Dakar, archiviste de formation et sorti de l’école des bibliothécaires et archivistes de l’université cheikh Anta Diop. Il est parti à la retraite en 2017.

Mballo Dia Thiam : « nous avons perdu un combattant »

Le secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (Sutsas), Mballo Dia Thiam, a réagi suite au rappel à Dieu de Sidya Ndiaye. Il le décrit comme un combattant qui s’est battu durant toute sa vie pour la défense des intérêts des travailleurs au sein des collectivités territoriaux avec beaucoup de combat avec « And Guesseum ». « Il est généreux, courageux et c’est de par sa générosité que j’ai eu l’honneur de présenter à Macky Sall le 1ier mai le cahier de la FGTS/B dès notre affiliation et c’est lui qui donné l’opportunité d’être à Genèse à cette 111ième conférence international du travail », a-t-il témoigné. Selon lui, c’est tout le Sénégal qui a perdu de même que les travailleurs. « Il a mené son combat jusqu’à son dernier souffle et le combat sera poursuivi pour la défense des travailleurs », a-t-il dit, depuis Genève.

Réactions d’Hamidou Diedhiou et de Cheikh Seck

Pour Hamidou Dhiédhiou, le Secrétaire général du Sels (Syndicat des enseignants libres du Sénégal) c’est le mouvement syndical qui vient de perdre une grosse perte avec la disparition de Sidya Ndiaye. « C’est un homme digne et c’est tout le pays qui pleure sa disparition. Ce sont les travailleurs qui perdent un défenseur convaincu de sa cause, engagé pour sa cause et s’est porté les revendications. Car nous lui connaissons dans son secteur et il en faisait son propre affaire. Il portait la revendication de tous les travailleurs et c’est comme s’il parlait pour sa famille et il était tellement engagé et passionné car pesant aller jusqu’au bout », renchérit Hamidou Dhiédhiou. A cette perte c’est le mouvement syndical qui perd et c’est assez lourd.

Cheikh Seck, le syndicat des travailleurs de la santé estime que c’est immense malgré sa surprise « Nous sommes affecté car c’est un baobab qui vient de tomber car ce n’est pas facile. Compte tenu des contraintes et au-delà des résultats dans ce secteur avec la fonction publique locale, je l’ai connu et exprimait son soutien. Je l’ai côtoyé et nous sommes touchés », déclare-t-il.

Avec sa maladie notre interlocuteur a révélé que Sidya n’a jamais voulu se reposer et surtout être auprès des travailleurs. « Que les gens s’inspirent de son travail et que son œuvre soit pérenne car on n’aura pas de mots car nous sommes très touché à ce qui arrive à notre camarade », souligne Cheikh Seck.

La levée du corps est prévue aujourd’hui à l’hôpital Principal de Dakar.

MOMAR CISSE