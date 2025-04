Décès du Pape François : Les hommages très appuyés de l’APR

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans un communiqué rendu public, l’Alliance Pour la République (APR) a rendu un hommage appuyé au Pape François décédé ce lundi. Les membres du régime sortant qualifient le défunt Pape de « chantre de la justice sociale » et magnifient son combat en faveur du climat et d’un traitement judicieux des migrants tout en s’inclinant devant sa mémoire qu’ils estiment « impérissable et féconde ».

Les hommages et les condoléances fusent de partout dans le monde entier depuis la triste nouvelle annonçant le décès du Pape François ce lundi matin. Après l’ex Président Macky Sall qui a rendu hommage au 266e Pape de l’église catholique, c’est autour de son parti politique de faire la même chose. « Premier Pape non-européen, il a été un dirigeant émérite, chantre de la Justice sociale, figure majeure du Dialogue des Religions, pèlerin de la Paix dans le monde et apôtre des Causes supérieures », a déclaré l’ancien parti au pouvoir. Dans le même sillage, Macky Sall et les siens estiment que le combat acharné du désormais ex Pape François contre la pauvreté et en faveur du climat et d’un traitement judicieux des migrations, le place aux rangs les plus élevés, parmi les plus grands Papes de l’histoire. Poursuivant, l’Alliance Pour la République dit s’incliner devant la mémoire impérissable et féconde de sa sainteté le Pape François tout en présentant ses condoléances à la communauté catholique du monde et à celle du Sénégal, en particulier.

El HADJI MODY DIOP