La désormais ex-députée n’a pas mis beaucoup de temps pour réagir. « Je viens d’apprendre mon exclusion de l’Assemblée nationale par Macky Sall en totale violation de la loi », affirme-t-elle à travers un twitt. Avant de poursuivre : « Je reste plus que jamais déterminée à poursuivre mon combat pour l’enracinement de la Démocratie sénégalaise et contre sa tentative de 3e mandat moralement et juridiquement inacceptable ».

