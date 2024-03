DECLARATION COMMUNE DES PLATEFORMES D’ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE SUR L’ ELECTION PRESIDENTIELLE DU 24 MARS 2024

Partager Facebook

Ce dimanche 24 mars 2024, le Sénégal a organisé l’élection présidentielle initialement prévue le 25 février. Cette élection qui est la douzième depuis l’accession du Sénégal à l’indépendance en 1960 procède de la culture démocratique de notre pays.

Le processus ayant conduit à cette élection a été parsemé de difficultés qui ont failli ternir notre culture électorale et démocratiquen’eussentété les décisions courageuses du Conseil Constitutionnel exigeant le respect du calendrier républicain.

Depuis le démarrage du processus électoral, nos Organisations de la Société Civiles (OSC), dans leur diversité, se sont mobilisées pour jouer pleinement leur rôle de veille, d’alerte et de plaidoyer pour une élection présidentielle juste, transparente, paisible et crédible.

A cet effet, aussi bien dans la phase préélectorale que pendant le jour du scrutin, elles ont été sur le terrain pour veiller au respect des règles et à la sincérité du processus à travers différentes plateformes.

Dans la phase préélectorale, pour faire face à la décision du Président de la République de reporter l’élection présidentielle à une date ultérieure, nos OSC se sont mobilisées de manière spontanée, à travers l’initiative « AAR SUNU ELECTION », pour s’opposer à toute confiscation du droit de vote des citoyens et pour exiger le respect du calendrier électoral.

Les plateformes de la société civile ont déployé près de deux mille (2000)

observateurs de court et de long terme sur l’ensemble du territoire national avec un taux de couverture des bureaux de vote très significatif. Ceci a permis de faire le monitoring du processus électoral afin d’engarantir la transparence à tous les niveaux. Nous exprimons notre satisfaction pour la bonne tenue du scrutin dans l’ensemble et la posture républicaine des différents candidats qui n’ont pas attendu la proclamation officielle des résultats pour reconnaitre le verdict des urnes et féliciter le vainqueur. Cependant, il a été noté des manquements et dysfonctionnements durant le processus électoral dont l’incidencemérite d’être soulignée.

Notamment:

-la restriction del’espace civique et politique,

-les violences électorales,

-la courte période de révision exceptionnelle des listes électorales,

-la mise en œuvre cahoteuse du parrainage,

-le non-respect du calendrier électoral,

-l’inaccessibilitéà tempsdu fichier électoral,

-le déficit d’information sur le processus, particulièrement concernant la carte électorale et la disponibilité des cartes d’électeur.

Au titre des recommandations, les points suivants ont été formulés:

-réformerla loi électorale notamment: renforcer l’indépendance des

organes de gestion des élections,traiter le problème du parrainage, assurer l’accès intégral et sécuriséau fichier électoral et simplifier l’enrôlementdes électeurs;

-engagerles réformes constitutionnelles sur la base des conclusions des Assises nationales et de la commission nationale de réforme des institutions;

-préserver et consolider les droits et libertés publiques;

-assurer l’indépendance des organes de régulation des médias et des télécommunications et l’indépendance des médias publics;

-appliquer de manière effective et crédible la loi sur la parité dans les

instances électives et semi-électives; et l’élargir aux fonctions nominatives;

-respecter les engagements internationaux et régionaux en faveur de l’équité, de l’égalité et de la protection contre les discriminationset les violences.

Les plateformes des organisations de la sociétécivile adressent leurs vives félicitations au Président élu, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE,lui souhaitent plein succès dans ses nouvellesfonctionset l’exhortent à:

-s’atteler à la sauvegarde de la démocratie et de l’Étatde droit, au renforcement de nos institutions, à la préservationde la paix, à la consolidation de l’esprit de dialogue et de solidarité,tout en lui rappelant son engagement demettre en œuvre le pacte de bonne gouvernance qu’il a lui-même signé.

-associer davantage la société civile dans les instances de prise de décision,àl’élaboration et la mise en œuvre des politiquespubliques.

Fait à Dakar, le 26 Mars 2024

Liste des plateformes signataires :

§Ëtu JAMM

§Aar Sunu Élection

§Sursaut Citoyen –Demain Sénégal

§COSCE

§WANEP

§Sénégal Vote