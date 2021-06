Decroix appelle à des manifestations

Le leader d’Aj/Pads a déjà concocté la stratégie de l’opposition après l’adoption des projets de loi portant modification du Code pénal et Code de procédure pénale. Le député Mamadou Diop Decroix demande à l’opposition et au M2D de passer immédiatement à la phase supérieure à savoir l’organisation de manifestations continues pour exiger la démission du président de la République, si le projet en l’état sur le Code pénal est adopté par les députés. Pour le folliste, le peuple malien ne devrait pas être plus digne que le peuple sénégalais. Il exhorte le M2D à manifester jusqu’au retrait de cette loi ou jusqu’à l’abandon du pouvoir par Macky Sall. Mamadou Diop Decroix est convaincu que les deux projets de loi constituent un complot sans précédent dans l’histoire récente du pays contre la démocratie et les libertés et pour la légalisation d’une dictature hideuse.

Articles similaires