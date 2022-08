Défaite de Benno à Keur Massar : Yeumbeul Sud la lumière dans la grisaille

C’est avec stupéfaction que l’ensemble des militants et sympathisants de Benno Bokk Yakaar ont réalisé que le verdict des urnes lors des élections législatives du 31 juillet leur était défavorable, sur toute l’étendue de la région de Dakar. Les chiffres sont aux allures des « scores soviétiques » pour le compte de l’opposition.

Dans toutes les communes, BENNO a subi la razzia. Cependant, force est de constater que Yeumbeul Sud a apporté la lumière dans cette grisaille électorale.

Grâce à la pugnacité et à l’engagement des responsables, amenés par l’investi l’Ambassadeur itinérant Modou Mbene Diop et le ministre Amadou Hott, son directeur de campagne autoproclamé, renforcés par les alliés et personnes ressources, Benno a connu une participation plus qu’honorable.

Les chiffres traduisent simplement un sauvetage d’honneur, avec juste…800 voix derrière l’opposition, contre plus de 3000 six mois auparavant lors des locales de janvier.C’est dire une remarquable progression, avec plus de 10000 recueillies au total.

L’autre lecture induite par ces chiffres est que Yeumbeul Sud s’éloigne du maire qui ne doit sa victoire et son poste de député qu’à sa promptitude à aller se cacher dans Yewwi.Pendant ce temps, Benno a fait le pari de l’investissement et de la présence auprès des populations et le résultat ne surprend guère : cette prouesse électorale.

Cette performance est d’abord le résultat d’un maillage de dur labeur sur le terrain, pour faire rallier les personnes les plus sceptiques à la cause du Président Sall, en plus de contrer les manipulations et mensonges de l’opposition.Il s’en est suivi alors un vote utile de nombreux électeurs qui ont opté pour le « vote utile », par conséquent des lendemains meilleurs, pour Yeumbeul Sud et KEUR Massar.

D’autre part, cette percée est la résultante de multiples actions positives dans la commune, dont sa présence et l’assistance dans les moments difficiles.

Parmi ces réalisations, on peut citer les nombreuses actions pendant les inondations notamment le curage des canaux, des tractopelles, des poclins, des motopompes et hydro-cureurs pour soulager les zones inondées. Sans oublier ses actions envers les mosquées, les jeunes et les femmes notamment dans l’entrepreneuriat, la formation et le sport.

Ces nombreux gestes n’ont pas été sans conséquences en ce qu’ils avaient semé la panique dans l’autre camp qui s’était par la suite mis dans une posture malsaine de manipulation.

In fine, le Ministre Hott est une personnalité politique qui fait l’unanimité au niveau de Yeumbeul Sud et dans le département de Keur Massar, et ce, par son comportement exemplaire et son sens de la responsabilité.

Yoro Diagne

Ingénieur QHSE

Yeumbeul Sud