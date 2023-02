Défiance de l’autorité et tensions politiques : Benno Bokk Yakaar prêt à en découdre avec l’opposition

La coalition Benno Bokk Yakaar a fait face à la presse pour se prononcer sur les projets et actions de la coalition en vue de se pencher sur des perspectives à court et moyen terme. Depuis quelques semaines, la Majorité présidentielle articulée autour de la Coalition Benno Bokk Yakaar a réussi actions de mobilisation exceptionnelle et d’animation politique intense dans différentes localités du pays, Dakar, Thiès, Pikine, Tivaouane, Mbour, Koungheul, Saint Louis, Ziguinchor, relayant par la même occasion et avec force, le choix fait par les populations, notamment les jeunes, les femmes pour la préservation de la République et des valeurs qui la fondent.

Les succès incontestables de ces rassemblements populaires dans la ferveur républicaine constituent des actes d’engagement éloquents du corps social à accompagner le Président de la République, lors de ses tournées économiques, dans sa dynamique de dialogue direct, franc et constructif sur les enjeux et défis à relever pour renforcer l’efficacité de notre option de territorialisation des politiques publiques. Cette démarche de proximité et d’écoute du pays réel, illustre bien que pour le Président SALL, l’inclusion sociale et l’équité territoriale restent des axes majeurs de sa vision pour apporter une valeur ajoutée à l’exécution efficace et diligente des politiques publiques au grand bénéfice des populations.

C’est l’occasion, pour nous d’adresser toutes nos félicitations au Président de notre Coalition, SE Macky SALL et de l’assurer de notre soutien constant ainsi que de notre engagement total à ses côtés pour son ambition pour le Sénégal. Ses convictions républicaines, son bilan socio-économique, politique, diplomatique et la stabilité du pays ont fini de consolider l’image d’un Sénégal, acteur déterminant de la scène internationale et cela au bénéfice exclusif des Sénégalais qui ont toujours fait le choix de la paix, de la concorde et de la stabilité.

En outre, il faut consigner, sans conteste, que cette dynamique de mobilisation massive pour la défense de la République constitue un tournant majeur qui confirme avec éclat l’adhésion populaire à la majorité présidentielle, parce qu’elle porte et met en œuvre un projet qui rassemble les sénégalais, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous, dans le cadre d’un État de droit d’une démocratie qui s’épanouit dans la concorde et la stabilité.

Cette dynamique constitue également un message net, clair et ferme que nous adressons à tous ceux qui veulent installer le chaos, faire basculer notre pays dans la violence et ternir notre démocratie. Qu’ils se le tiennent pour dit : Nous sommes prêts et déterminés à leur barrer la route. Au demeurant, BBY reste attaché aux vertus du dialogue, à au débat démocratique pacifié. Ceci reste notre credo.

Dans cette perspective, la coalition Benno Bokk Yakaar engage tous ses militants à prendre toutes les dispositions nécessaires pour contribuer d’une part, à la défense de la République, à la préservation de l’unité nationale, à la cohésion sociale. A ce titre, nous condamnons avec la plus grande fermeté les actes de violence et de vandalisme, leurs auteurs et leurs commanditaires, survenus dans la ville sainte de Touba et celle voisine de Mbacké. BBY appelle toutes les forces vives de la nation à s’ériger en bouclier contre ceux qui veulent diviser les sénégalais du fait de leurs convictions religieuses, confrériques et/ou leur appartenance ethnique. A tous nos compatriotes, et à nos partenaires de la communauté internationale, nous disons avec force et détermination, que face au projet de déstabilisation, nourri par les extrémismes violents qui ensanglantent quotidiennement notre sous-région ouest africaine, le Sénégal restera debout. Rien ni personne ne saurait entraver le fonctionnement régulier de ses institutions républicaines. Rien ni personne ne saurait remettre en cause la laïcité de l’État, le respect des croyances religieuses, la coexistence harmonieuse des religions et confréries. Rien ni personne ne saurait porter atteinte à la stabilité du Sénégal et au vivre ensemble de la nation.

Dès lors, nous invitons le Président de la République à maintenir cette démarche de paix et de proximité et engageons toutes les forces militantes de Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle à se concentrer sur l’essentiel : la valorisation du bilan du Président Macky SALL, la satisfaction des préoccupations et questions prioritaires des populations à travers la poursuite du plan Sénégal Émergent ainsi que la consolidation de notre système démocratique et des institutions de la République. Faire face et poursuivre sur le terrain de la mobilisation populaire permanente pour partager notre ambition de rendre irréversible la trajectoire d’un Sénégal émergent, consolider l’État de droit, approfondir la démocratie et préserver la République, tels sont les enjeux, dans la séquence politique, économique et sociale actuelle. Ne nous laissons pas divertir, le moment venu, les Sénégalaises et les Sénégalais éliront, dans le calme et la sérénité, comme ils l’ont toujours fait, le Président de la République de leur choix.