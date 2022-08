« Déguerpis » de l’hôpital ‘Le Dantec » :Le collectif dans la rue samedi

Le collectif pour la défense et la sauvegarde de l’hôpital Aristide le Dantec dit non à la vente des 03 hectares de l’hôpital! Pour le dit collectif, c’est une dictature qui ne dit pas son nom pire une liquidation et non un déménagement. Ainsi ils lancent un appel à la société civile, aux activistes, à tout le peuple Sénégalais afin qu’ils viennent se joindre à eux. Une marche est prévue samedi prochain à 10h à la place de l’obélisque.

Le collectif pour la défense et la sauvegarde de l’hôpital Aristide le Dantec reste convaincu que l’Etat du Sénégal veut liquider l’hôpital et faire déguerpir le personnel. Une liquidation que Mangue Ngom et ses collègues ne sont pas prêts d’accepter. « C’est tout sauf un plan de déménagement ou de déploiement mais bel et bien un plan déguerpissement ! Ils sont en train de se précipiter pour que nous libérions l’hôpital afin qu’ils puissent vendre les 3 hectares. C’est une reconstruction tout à fait scandaleuse du fait que nous sommes en train de recevoir le dictat de l’autorité en l’occurrence le président de la république», a déclaré l’agent de l’hôpital le Dantec par ailleurs membre du collectif face à la presse.

A l’en croire, ils ont rencontré le directeur de l’hôpital et ce n’est plus de ses compétences de même que le ministre de la santé qui d’après lui a atteint ses limites. Pour ce qui est des malades, renseigne Mr Ngom : « Nous avons vu et constaté qu’à l’hôpital, les malades ont été sortis, jetés dans la rue alors qu’ils avaient toujours besoin de soins. Nous parlons de catastrophe sanitaire. Nous avons enregistré un mort d’homme ce dernier devant recevoir des soins chirurgicaux au niveau d’un des blocs n’a trouvé personne sur place car ce dernier a été fermé et c’est un cas parmi d’autres. Nous allons vivre une situation catastrophique sanitaire dans ce pays.

Nous avons également des malades du cancer qui ne savent plus quand est ce qu’ils seront tenus en compte ». Concernant le redéploiement du personnel, Mr Ngom d’éclaircir : « Ils disent que le personnel a été affecté, mais sur quel procédure ? Le personnel de l’établissement, ce sont des contractuels, mis à part les étatiques et les universitaires. Pour être redéployé il fallait une note d’affectation et le directeur n’est pas habilité à mettre une note pour les affecter dans une autre structure. Ils veulent nous faire déguerpir, faire en sorte que tout le monde sorte de l’hôpital pour qu’ils puissent le vendre les 3 hectares ».

De plus, fait savoir Mangue Ngom, le ministre de la santé n’est en mesure de prendre aucun engagement encore moins de ratifier des conventions, ce qu’elle peut faire c’est attendre la subvention que recevait l’hôpital si jamais le ministre du budget l’accorde. Sur ce, le collectif pour la défense et la sauvegarde de l’hôpital Aristide le Dantec va tenir une marche ce samedi à 10h à la place de l’obélisque.