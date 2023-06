Démarche inclusive et ouverture Cheikh Oumar Anne le ministre des consensus

Le premier magistrat de la ville de Ndioum, dans le département de Podor, a plusieurs cordes à son arc. Au-delà de ses nombreux faits d’armes au plan politique, Cheikh Oumar Anne s’est révélé comme un régulateur social dans ses fonctions ministérielles. Les récents accords qu’il a paraphés avec les principaux syndicats du moyen secondaire pour sauver l’année scolaire et qui ont été salués par tous les acteurs de l’école n’ont guère surpris les observateurs de la scène nationale. La démarche inclusive et l’ouverture d’esprit sont sa marque de fabrique. Pacificateur dans l’âme, sans se compromettre, . M. Anne – qui a fait les beaux jours d’And Jef/PADS aux côtés de Landing Savane met Decroix – a le sens de l’écoute et sait faire des concessions dans le dessein de faire triompher les intérêts supérieurs des Sénégalais et du Sénégal. Des qualités qui lui ont permis de s’acquitter avec brio des tâches à lui confiées. Partout où il est passé, il a laissé un merveilleux souvenir. Les étudiants, toutes obédiences confondues, ont magnifié son passage à la tête du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD). Malgré un contexte difficile, il a réussi à pacifier l’espace universitaire avec tact. Un travail qu’il a prolongé avec succès au ministère de l’Enseignement supérieur où à force de consensus il a marqué les esprits. Le fait qu’il ait enseigné et son passé de syndicaliste ont beaucoup joué dans sa démarche qu’il veut inclusive.

