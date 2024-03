Démission: Moustapha Dramé, Ex SG et porte-parole de Rewmi France quitte Idrissa Seck

Moustapha Dramé, Ex Secrétaire général et porte-parole de Rewmi France annonce sa décision de quitter le parti auquel il avait consacré une grande partie de son engagement politique depuis 2004. « Aujourd’hui, c’est doté d’une grande expérience socio politique d’une part et, d’ autre part, marqué par une connexion entre une profonde amertume et une lucidité contextuelle, que je vous annonce mon départ de la « maison Reew Mi.. », a-t-il écrit dans sa lettre de démission adressée à Idrissa Seck dont nous vous publions in extenso.

OBJET: LETTRE DE DEMISSION.

Le 25. 03 2024

A Monsieur Idrissa SECK

Président du parti Reew Mi

Monsieur le président,

Je n’avais pas demandé votre consentement en devenant idyste en 2004 quand la montagne d’ injustices fomentées par celui qui finit par reconnaître le Rewmi s’abattait sur vous…Je déteste l’injustice… Je n’ai pas non plus demandé votre avis quand je suis, devenu logiquement rewmiste convaincu, déterminante conviction qui a façonné tout mon parcours en idées et en actions.

Entre les deux épisodes s’installait le long processus qui m’ a rendu traçable par le biais de Rewmi France, Rewmi Marsassoum, RDS, Cecar… avec le même engagement et une loyauté sans faille.

Ma principale prière axée sur les actes que j’ai posés, ici et là, par mes moyens personnels, tout au long de cette longue période , était d’écrire le chapitre de votre accès à la Supérieure Station… Hélas…, mais fort heureusement, « Ne nous arrive que ce qu’Allah aura prescrit »…

Aujourd’hui, c’est doté d’une grande expérience socio politique d’une part et, d’ autre part, marqué par une connexion entre une profonde amertume et une lucidité contextuelle, que je vous annonce mon départ de la « maison Reew Mi.. »

A vous personnellement, à tous les militants et sympathisants de ce berceau politique, j’ adresse mes remerciements et mes vœux afin que les plumes de la postérité rédigent les meilleures faveurs et réussites pour de très longues années.

En plus de toute ma considération, veuillez recevoir, monsieur le président, mes meilleures salutations.

Moustapha DRAMÉ

Ex:

– SG et porte parole de Rewmi France

-Coordonnateur de Reew mi Marsassoum

-Président de la Commission Communication de Reew Mi France et de RDS