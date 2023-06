Thiès: le sucre fixé à 660 FCFA le kilo, l’huile de palme à 1.115 FCFA le litre

Le service régional du commerce de Thiès a fixé, jeudi, les nouveaux prix des denrées Alimentaires concernant le sucre cristallisé et de l’huile de palme raffinée, arrêtés respectivement à 660 FCFA le kilo et 1.115 FCFA le litre, a constaté la source.

Suite à la fixation par le Conseil national de la consommation des nouveaux prix de l’huile de palme raffinée et du sucre cristallisé, applicables à Dakar, le conseil régional de la consommation de Thiès s’est réuni pour entériner la nouvelle grille de prix, tenant compte du différentiel de transport et de la manutention, au besoin. ‘’Pour l’huile de palme raffinée, concernant le stade gros, nous sommes à 20.850 FCFA, pour le stade demi-gros, à 21.500 FCFA, pour le détail, 1.115 FCFA’’, a dit Khadim Ndiaye, nouveau chef du service régional du commerce de Thiès, à l’issue d’une réunion du conseil régional de la consommation, regroupant des opérateurs économiques et des représentants d’organisations consuméristes et des forces de sécurité, ainsi que de l’administration territoriale. ‘’ Vous conviendrez avec moi qu’à ce niveau, nous avons enregistré une baisse de prix à chaque stade de commerce’’, a-t-il fait remarquer. ‘’Pour ce qui concerne le sucre cristallisé, pour le stade gros, nous sommes à 31.300 FCFA, le stade demi-gros à 31.600 et le stade de détail à 660 FCFA’’, a-t-il poursuivi, notant une ‘’légère hausse’’.

Selon le commissaire aux enquêtes économiques, des ‘’facteurs exogènes’’, liés notamment au caractère ‘’fluctuant’’ du marché, peuvent expliquer que les prix en vigueur ne soient plus applicables. En plus de l’évolution des marchés, les services du commerce tiennent compte aussi bien de l’ ‘’intérêt’’ des consommateurs que des opérateurs économiques, a-t-il fait valoir. Khadim Ndiaye a assuré que ‘’pour le moment’’, aucune pénurie n’a été notée, mais juste une ‘’tension éphémère, de temps en temps’’. ‘’Il n’y a pas de difficulté majeure par rapport à la disponibilité du sucre’’, a-t-il rassuré, ajoutant que le marché est ‘’très bien approvisionné’’ en huile de palme raffinée, dont les prix appliqués sur le marché sont en deçà des prix fixés par le conseil régional de la consommation. ‘’C’est de la disponibilité des produits que dépend le niveau des prix’’, a-t-il rappelé, ajoutant que la ‘’première mission’’ du service qu’il dirige est de faire en sorte que le produit soit disponible sur le marché. Il pratique une régulation par les prix et par les stocks.

L’adjointe du gouverneur chargée des affaires administratives Téning Faye Bâ, qui présidait la rencontre, a souligné que les nouveaux prix sont d’application immédiate, rappelant que les contrevenant à cette mesure qui ne vise que ces deux produits de grande consommation, s’exposent à des sanctions.