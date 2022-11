Denrées alimentaires : Les arrêtés officiels de baisse

Après l’annonce de la baisse des prix de certaines denrées alimentaires, le gouvernement vient de publier les arrêtés qui officialisent les mesures.

Le Ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises informe que, suite aux 11 décisions de baisse des prix des produits et services de consommation courante, les arrêtés fixant les prix entrent en vigueur, le samedi 12 novembre 2022 à 00 heure, dans la région de Dakar.