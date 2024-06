Denrées alimentaires : Les nouveaux prix

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Comme le Premier ministre, Ousmane Sonko l’a annoncé hier en Conseil des ministres, les mesures de baisse du coût de la vie ont été dévoilées. Ceci pour soulager le budget des ménages les plus défavorisés tout en veillant à la soutenabilité budgétaire. Le ministre secrétaire général du gouvernement Ahmadou Al Aminou Lo, le ministre des Finances et du Budget Cheikh Diba et leur collègue de l’Agriculture Mabouba Diagne ont animé une conférence de presse à cet effet.

Publicités

Ces baisses portent sur certaines denrées de première nécessité, des produits et services de grande consommation. Il s’agit du sucre cristallisé homologué à 600 F CFA, soit une baisse de 50 F CFA ; du riz brisé non parfumé (-40 F CFA) ; le riz indien en dessous de 400 F CFA à partir du mois d’août. L’huile raffinée baisse de 100 F CFA.

Concernant le pain, il a été retenu une baisse de 15 F CFA, en attendant de poursuivre les concertations. Alors qu’il a été décidé de suspendre les 2 000 F CFA de taxe sur le ciment.