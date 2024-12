Départ des troupes étrangères: La grande débâcle Française

Partager Facebook

Chassée du Sahel, l’armée française doit maintenant quitter le Tchad et le Sénégal. Un diplomate africain livre dans Le Monde ce constat sans appel : « c’est une évolution qui a un parfum de rupture. Cela prend l’eau de toute part ».

Une page majeure de l’histoire militaire française en Afrique est en train de se tourner, selon les informations révélées par Le Monde. Le choc est d’autant plus brutal qu’il intervient sur deux fronts simultanément, avec l’annonce de la rupture de l’accord de défense par le Tchad et la déclaration du Sénégal concernant un possible départ des forces françaises.

Le Tchad, longtemps considéré comme le bastion imprenable de l’influence militaire française en Afrique, vient de porter un coup particulièrement dur à Paris. Le journal Le Monde rapporte que le pays, qui héberge l’une des cinq bases militaires françaises sur le continent, a annoncé le 28 novembre la rupture de l’accord de défense liant les deux nations. Cette décision, qualifiée de « tournant historique » par la diplomatie tchadienne, illustre une volonté claire « d’affirmer sa souveraineté pleine et entière, et de redéfinir ses partenariats stratégiques. »

L’aspect particulièrement frappant de cette annonce réside dans son timing et sa mise en œuvre. Comme le souligne Le Monde, le communiqué est tombé alors que « l’avion du ministre des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, venait à peine de décoller du Tchad. » Plus troublant encore, les plus hautes instances françaises semblaient totalement prises au dépourvu : ni l’Élysée, ni le ministère des armées, ni le Quai d’Orsay n’avaient été prévenus.

Cette rupture s’inscrit dans un contexte plus large de perte d’influence française dans la région. Le quotidien rappelle que le président Mahamat Idriss Déby, âgé de 40 ans, représentait le « dernier allié de la France au Sahel » depuis l’expulsion des forces françaises du Mali, du Burkina Faso et du Niger par les juntes militaires entre 2020 et 2023. Le journal révèle également que des tensions récentes, notamment l’ouverture d’une enquête par le Parquet national financier concernant des soupçons de biens mal acquis, ont contribué à cette décision, tandis que la Russie se positionne en alternative stratégique.