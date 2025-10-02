Dérives sur les plateaux de télé : Les mises en garde du CNRA

Partager Facebook

Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) a tenu ce jeudi un atelier en présence de son président, Oumar Ndiaye et du représentant du ministère de la communication, des télécommunications et du numérique. L’objectif de cette rencontre est de sensibiliser les rédacteurs en chef, et responsables de programmes des relations et télévisions sur la réglementation en vigueur.

Dans son propos introductif, le président du CNRA a rappelé la nécessité d’abord de préciser que le régulateur n’a pas l’intention d’exclure qui que ce soit. « Nous allons dialoguer avec tout le monde. Nous avons sélectionné les organisations ayant signé une convention avec le CNRA. Cela ne signifie pas que toutes les organisations conventionnées sont présentes. Il existe également des organisations régionales ayant signé une convention avec le CNRA. Elles sont présentes dans chaque région, dans chaque département du CNR. Et nous nous déplaçons pour aller où qu’elles soient sur le territoire national ». La réunion d’aujourd’hui avec les rédacteurs en chef et directeur de programmes des télévisions et radios, est la première d’une série qui permettra d’aller là où les professionnels travaillent, là où ils rencontrent des difficultés, là où ils s’expriment, pour leur parler. « L’objectif est avant tout de les amplifier, dans l’esprit de la réglementation. »