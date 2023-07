Dernière minute : le bilan passe à 25 morts

Après l’accident de bus qui a eu lieu à hauteur de Ngueune Sarr, le ministre de l’intérieur est arrivé à l’aéroport de Saint Louis vers 14 h pour se rendre sur les lieux. Il s’est rendu sur les lieux accompagné de Monsieur du ministre Mansour Faye, de Samba Ndiobene Ka et du maire de Louga Moustapha Diop.

Après une visite à l’hôpital pour s’enquérir de l’état des blessés, la délégation s’est rendue à la morgue où sont conservés les corps des victimes.

Le ministre a par la suite présidé une réunion à l’hôpital Ahmadou Sakhir Mbaye de Louga en présence du personnel médical et de l’ensemble des acteurs concernés. Des manquements ont été notés dans l’offre de service de l’hôpital sans toutefois justifier l’évacuation de certains blessés à Saint Louis.

Parmi ces insuffisances figure le scanner non opérationnel et toujours en voie d’être remis en service, un autre mort est signalé à saint louis vers 20 heures ce mercredi 26 juillet 2023 ce qui ramène le bilan à 25 25 et 51 blessés