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Descendants des tirailleurs sénégalais : les exigence de la Fadts

29 avril 2026 Actualité

 

La Fédération des associations des Descendants des Tirailleurs sénégalais (FADTS) exprime  ses besoins aux autorités  africaines et françaises. Elle demande  l’octroi  de fonds, la mise  sur pied d’activités génératrices de revenu en faveur des fils des anciens combattants, et des facilitations de déplacement.

« Se souvenir des sacrifices par la sueur, le sang, la vie ; ces sacrifices impayables des Tirailleurs Sénégalais et anciens combattants, nos valeureux Pères pour libérer la France, Mère-Patrie, les alliés et le reste du monde du joug des régimes totalitaires est un devoir de mémoire, une logique minimale de l’esprit », a déclaré le vice-président de la Fédération des associations des Descendants des Tirailleurs sénégalais (FADTS), l’ivoirien Alhassann Demba, lors de son investiture, à Dakar.

Cette cérémonie a été l’occasion, pour la FADTD d’adresser ses besoins aux autorités  africaines et françaises. Il s’agit de;  l’octroi  de fonds ; la mise  sur pied d’activités génératrices de revenu en faveur des Fils des anciens combattants, facilitations de déplacement.

 

La FADATS demande aux autorités africaines un siège ici à Dakar, au Sénégal mais aussi un  siège dans chaque pays membre de la fédération. Elle réclame aussi un statut pour les Fils des anciens combattants, et  légataires des anciens combattants. La FADATS demande également l’obtention d’un véhicule de fonctionnement ; la gratuité des salles des fêtes des ONAC ; un passeport diplomatique ou de service pour le Président Fédéral et les membres du Bureau Fédéral dans les pays respectifs. En outre, elle exige une ligne budgétaire formelle, une subvention régulière pour son fonctionnement.

Entre autres demandes, il y a aussi: l’insertion des fils des anciens combattants dans le tissu socioprofessionnel ; un bureau pour les fils des anciens combattant dans les différentes représentations diplomatiques ; l’octroi d’un fonds pour l’exécution de leur  plan d’actions, la  facilitation des voyages en France au moins une fois par an pour visiter les vestiges des grandes guerres auxquelles ont participé leurs Pères, les anciens combattants, etc.

Aux autorités françaises, la FADATS réitère son attachement à la France. Elle sollicite l’octroi  d’un fonds d’aide pour la mise en marche de leur plan d’actions. Elle demande aussi de participer officiellement aux commémorations des grands événements liés à la vie de la France, notamment les 08 mai et 11 novembre. La facilitation des voyages en France au moins une fois par an pour les visites est aussi demandée. Il est surtout demandé la  reconnaissance de la FADTS.

A long terme, Alhassann Demba prévenir de mettre  sur pied des activités génératrices de revenu afin d’assurer un mieux-être à aux membres de la FADTS. Il prévoit aussi de solliciter  en l’endroit des autorités ivoiriennes la prise en compte des descendants des Anciens Combattants dans les projets d’insertion sociale. Il compte mener des actions auprès des Autorités ivoiriennes et françaises pour leur faciliter les déplacements en France pour visiter les lieux symboliques en rapport avec l’histoire de leurs  Pères, les Anciens Combattants, entre autres.

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