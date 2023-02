Déstabilisation du Sénégal : Les guides religieux, des cibles tout désignés

Encore des forces obscures ! Cette fois-ci, ce ne sont pas les autorités qui en font la révélation. Il s’agit de Mamadou Diop Decroix, leader politique dont on connaît l’expérience et le sérieux. Ces forces travailleraient à faire disparaître les familles religieuses (guides religieux) par divers subterfuges. Et l’entreprise n’est pas nouvelle. Car, au temps colonial, ils étaient la cible toute indiquée d’une entreprise de domination de tout un peuple pour les soumettre à une logique qui la leur.

Aujourd’hui, qu’elles soient connues ou non, il y aura toujours des forces ou lobbys dont l’objectif est justement d’arriver à renverser l’ordre établi pour des ambitions dont ils ont seuls, le secret. Il va de soi alors que la meilleure façon à réussir à déstabiliser le Sénégal est de détruire les soupapes de sûretés que sont les forces religieuses. Car, à n’en pas douter, elles constituent des socles sur lesquels repose la société. Elles sont les garantes de la stabilité et de l’équilibre de celle-ci.

Travailler à fragiliser ou à détruire leur pouvoir équivaudrait à saper les fondements d’une nation qui a réussi à concilier religion et démocratie, dogmatisme et ouverture, modernisme et conservatisme, talibé et citoyen, disciples et partisans. Ce beau cocktail fait le charme de ce petit pays par la superficie mais grand dans ses principes et son rayonnement intellectuel et humain.

Aujourd’hui, l’apport du Sénégal dans ce rendez-vous du donner et du recevoir est certain. Alors, saper de telles valeurs est plus facile à dire qu’à faire. Les sénégalais tiennent à leurs guides religieux. Ils ne sont pas du tout prêts à pactiser avec un quelconque diable pour remettre en question un ordre si ancien.

D’ailleurs, là où les colons avaient échoué par les déportations, exils, tortures et autres brimades, nous ne sommes pas sûrs que d’autres réussiraient. Il importe cependant d’être plus vigilant. Car, quand le Sénégal prépare son entrée dans le grand concert des nations qui exploitent le pétrole et le gaz, les oiseaux de mauvais augure pourraient avoir des raisons supplémentaires d’accélérer la cadence.

Et si on voit aujourd’hui la facilité avec laquelle les guides religieux sont injuriés, on peut se poser des questions. Car, tout se passe comme si on veut les empêcher d’agir, leur ôter toute envie de se mêler des débats en cours. Ils sont sous pression comme le sont toutes les forces vives de la nation dont certaines versent dans la compromission. L’erreur à éviter absolument. Car, chacun de nous doit veiller à ne poser des actes et à ne prononcer des mots qui si celles-ci sont conformes avec leurs véritables volontés.

Assane Samb