Détournement de 29 milliards au PRODAC: Mame Mbaye Niang accule Sonko qui menace de sortir ses preuves

Ousmane Sonko, chef de file de Pastef a récemment pris le contrepied du ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, accusé de détournement au PRODAC, alors qu’il était ministre de la Jeunesse. C’était lors de son passage à l’Assemblée nationale lorsqu’il a été interpellé par le député de YAW Abass Fall sur les 29 milliards F Cfa qu’il aurait détournés au Programme des Domaines Agricoles Communautaires. En dépit de ses dénégations, Ousmane Sonko a insisté pour accuser le ministre en menaçant même de produire des preuves au besoin.

« Ousmane Sonko, dans son exposé dit détenir un rapport de l’IGE qui m’aurait épinglé, rapport relatif au marché passé par le PRODAC pour la construction des DAC » a d’emblée déclaré Mame Mbaye Niang pour amorcer sa riposte. « Je réitère, qu’il n’y a aucun rapport de l’IGE relatif au PRODAC qui m’incrimine ou plus simplement qui me désigne comme responsable d’une quelconque faute, à fortiori d’une infraction » s’est-il défendu.

Pour que nul n’en ignore, le ministre du Tourisme a battu en brèche les accusations portées contre sa personne, avant de rappeler à Ousmane Sonko que « si vous étiez imprégné des dispositifs légaux et réglementaires de notre République, et aviez été plus présent à la Mairie de Ziguinchor pour exercer pleinement vos fonctions, vous auriez certainement compris qu’en tant que Ministre de Tutelle Technique du PRODAC, il m’était impossible de m’immiscer dans l’administration de celui-ci, à plus forte raison d’avoir une responsabilité dans la passation de marché. Laquelle, sauf délégation, est exclusivement dévolue au Coordonnateur du PRODAC nommé par décret par ailleurs Administrateur des Crédits et ordonnateur des dépenses ».

Malgré tout, « lorsque des rumeurs de prétendues malversations ont occupé l’actualité liée à ce marché suite à une mission de vérification que j’avais moi-même, en ma qualité de Tutelle Technique, solliciter auprès du Ministre en charge de l’Economie et des Finances, j’avais décidé de démissionner de mon poste de ministre pour laver mon honneur » rappelle l’accusé.

Mame Mbaye Niang en appelle d’ailleurs à la dignité de son accusateur pour qu’il puisse aller sans bruit, ni point de presse, ni incitation à un mortel combat, produire devant la justice le rapport de l’IGE et les preuves de ses allégations qu’il qualifie de « mensongères et diffamatoires », avant d’informer sur une plainte qu’il a déposée contre Ousmane Sonko pour laver son honneur.

Mamadou SALL