Dettes publiques: le Sénégal est «dans un sacré pétrin» et «pourrait faire défaut» dans deux ans (Economiste de Citi)

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Au Sénégal, la dette publique a atteint un niveau record de 132 % du PIB en 2024-2025, selon les estimations du gouvernement, après la découverte de dettes non déclarées par l’administration précédente. Réagissant à cette situation, David Cowan, économiste en chef de Citi pour l’Afrique, prédit un «défaut» de paiement de la dette pour les deux prochaines années, dans des propos rapportés par Les Echos.

«Le Sénégal, le Mozambique et le Malawi pourraient faire défaut sur leurs dettes au cours des deux prochaines années (…) Le Sénégal, qui s’efforce de sortir d’une crise de la dette cachée révélée en fin 2024, se trouve dans un sacré pétrin», a dit David Cowan.

Pour rappel, le Sénégal a évité le défaut de paiement en mars 2026, après avoir remboursé une partie de sa dette extérieure de 471 millions de dollars (270 milliards FCFA). Cependant, le mode de remboursement de cette dette, à travers le Total Return Swaps (TRS) » auprès de l’Africa Finance Corporation et de la First Abu Dhabi Bank, avait suscité des débats houleux, poussant le gouvernement à se justifier.

«Le recours aux TRS s’est fait dans la légalité, la transparence, la parfaite maîtrise des risques et une communication responsable avec la représentation nationale (l’Assemblée nationale) et nos partenaires», avait soutenu Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget.