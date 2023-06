Cultures urbaines : Remise de chèques aux acteurs

Suite à des appels à projets qui datent de longtemps et au travail de sélection par le Comité de lecture et le Comité de financement, des financements à hauteur de 200.000.000 F CFA seront mis à la disposition des acteurs à partir du mardi 27 juin 2023.

Une cérémonie de remise de chèques aux bénéficiaires des régions de Dakar et Thiés sera organisée dans les locaux du Ministère le mardi à 10h.

Dans la même journée, une cérémonie de remise des chèques aux acteurs bénéficiaires des régions de Kaffrine, Kaolack, Fatick et Diourbel (Sénégal Centre) sera organisée à Kaffrine à partir de 18h.

La Rencontre de Kaffrine sera aussi l’occasion de remettre aux autorités municipales de Kaffrine et Gniby les 50% des montants des Conventions de partenariat pour la promotion et le développement de la culture comme compétence transférée aux collectivités territoriales (30 et 20 millions de francs CFA) signées à l’occasion de la 11e édition du FESNAC.

Des appuis pour un écrivain et de jeunes artistes handicapés seront également mis à disposition. Des cérémonies similaires seront organisées à Saint Louis (bénéficiaires des régions de Saint Louis, Louga et Matam) à SEDHIOU ( acteurs des régions de SEDHIOU, ZIGUINCHOR et KOLDA) et à Tambacounda pour les bénéficiaires des régions de Tambacounda et de KÉDOUGOU.

La réforme du système de gouvernance inclusive des cultures urbaines et des industries culturelles suit son cours et sera bouclée très bientôt. C’est ça aussi la philosophie de l’action du Président Macky au service de l’épanouissement de son peuple et du rayonnement de l’Afrique.