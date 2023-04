Développement durable: Une participation significative des jeunes à la prise de décision est essentielle

Un avenir juste, équitable et durable pour tous ne sera pas possible sans l’implication des 1,2 milliard de jeunes dans le monde, a déclaré le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, dans une note politique publiée jeudi.

Le rapport appelle à élargir et à renforcer la participation des jeunes à l’élaboration des politiques publiques et à la prise de décision à tous les niveaux, afin de réaliser la promesse du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Un moteur de changement

Le chef de l’ONU a souligné que les jeunes sont essentiels pour identifier de nouvelles solutions dont le monde a un besoin urgent. « Les jeunes sont devenus une force motrice du changement sociétal grâce à la mobilisation sociale – en faisant pression pour l’action climatique, en recherchant la justice raciale, en promouvant l’égalité des sexes et en exigeant la dignité pour tous », a dit M. Guterres.

« En plaidant pour leur inclusion active dans les espaces politiques, les jeunes offrent diverses perspectives qui améliorent et éclairent les décisions critiques », a-t-il ajouté.

Malgré leur nombre, les jeunes restent presque invisibles lorsqu’il s’agit de participer à l’élaboration des politiques publiques et à la prise de décision, selon le rapport. « Cela est évident au niveau national, où des mécanismes tels que les parlements de jeunes ou les conseils de jeunes peinent à avoir un impact sur les décisions prises par le gouvernement, les votes sur les budgets nationaux, les compromis dans un processus de paix ou les accords sur une transition juste », observe le rapport.

« Il en va de même dans la sphère multilatérale, où, malgré l’émergence de diverses opportunités d’implication des jeunes, les jeunes continuent d’exercer peu d’influence sur la prise de décision concernant le développement durable, le maintien de la paix et de la sécurité et les droits de l’homme », souligne-t-il.

Combler les lacunes

Le rapport met en évidence les lacunes existantes et recommande des mesures pour combler ces lacunes. À moins qu’elles ne soient comblées, « l’implication des jeunes dans la prise de décision à tous les niveaux restera de qualité mitigée et la capacité des gouvernements, des institutions publiques et des institutions multilatérales – y compris les Nations Unies – à comprendre et à répondre aux préoccupations des jeunes restera gravement entravée », a averti le rapport.

Le Secrétaire général a souligné que le système des Nations Unies a un rôle essentiel à jouer pour aider les jeunes à être correctement préparés à participer à la prise de décision à tous les niveaux. « Si le système multilatéral doit être en mesure d’offrir un présent et un avenir qui fonctionnent pour tous, une implication significative des jeunes doit devenir la norme plutôt que l’exception », a-t-il déclaré.