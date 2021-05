DIAGNE SY MBENGUE, Un fidèle compagnon de Macky SALL

En soldat dévoué, il est toujours monté au front, défendant bec et ongles la vision du Président Macky SALL. Le Maire Diagne SY, fidèle parmi les fidèles, est un homme de confiance et fidèle dans l’amitié. Monsieur MBENGUE est domicilié mais reste incontestablement un vrai et digne fils de TIVAOUANE. Sa présence permanente dans sa commune dans les cérémonies traduit son combat et son dynamisme à travailler pour ses concitoyens. Il est aussi un homme avec un cœur immense qui a toujours le sens du partage et qui est toujours au service de sa communauté.

Sur le plan politique, Monsieur DIAGNE SY apporte beaucoup de dividendes électoraux au Président Macky SALL. Il n’a jamais cessé d’investir le terrain et travailler corps et âmes pour le triomphe de la vision du Président de la République. Il sillonne la Commune à la rencontre des populations et porte toujours leurs doléances légitimes auprès du Chef de l’Etat.

Aux yeux de certains de ses collègues Maires du Département de Tivaouane, DIAGNE SY est un leader qui a, le plus, toujours œuvré pour la massification du Parti et de la coalition présidentielle. C’est un homme qui mérite tous les honneurs et toutes les récompenses de la part de son parti et de son fidèle compagnon son Excellence Monsieur Macky Sall.

En le nommant Directeur Général de la SN HLM, le Président Macky SALL ne s’est pas trompé. Mieux, il a fait le pari juste sur un compatriote dévoué aux causes nationales, un collaborateur loyal mais également un homme généreux dans l’effort et le travail, un homme de défi, qui a su donner le meilleur de lui-même en faisant porter à son projet politique la marque d’une cohérence quotidienne ancrée dans le culte du résultat qui lui vaut beaucoup de satisfaction aujourd’hui.

Honnêteté intellectuelle doit nous obliger de reconnaitre qu’il a emprunté un long et difficile chemin, celui de réussir la politique du PR dans le domaine de l’habitat social qui est un véritable champ de mines. Il est à quelques mètres de réussir cette grosse entreprise. C’est pourquoi le Président de la République, le Gouvernement, la Société Civile et Personnel de la SN HLM doivent l’aider : sa volonté d’aboutir est son unique atout, sa détermination son entière stratégie.



