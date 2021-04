Dialogue Nationale: L’opposition fait du “Waax Waxet” ou du “Deem Dikkat”

Après avoir claqué la porte de la commission politique du dialogue national, le Front de Résistance National (FRN) qui regroupe les partis de l’opposition a décidé de revenir à la table des négociations.

« La Commission cellulaire a décidé d’ouvrir des négociations pour proposer la nouvelle date des élections locales, le Front de résistance nationale (Frn) demande à son coordonnateur des Plénipotentiaires au dialogue politique d’aller transmettre la position de l’opposition quant à la date des prochaines élections locales en décembre 2021 », informent les leaders de l’opposition dans un communiqué.

L’opposition réunie dans le Front de résistance nationale (Frn), était catégorique, contre un nième report des élections locales. Les leaders de l’opposition estiment que : “La majorité mise en minorité par les pôles de l’Opposition, des Non-Alignés et de la société civile lors de la dernière réunion de la commission politique, est en train de s’arcbouter sur la décision unilatérale de faire tenir les élections locales au courant de l’année 2022. Et cela, en dépit de l’argumentation technique et scientifique qui lui a été servie, montrant clairement et nettement la possibilité d’organiser ce scrutin au plus tard en décembre 2021″, rapportait leur communiqué, ce jeudi passé.

A les en croire, ce nouveau report des locales allait inéluctablement chambouler le calendrier républicain avec les élections législatives et présidentielle prévue respectivement en 2022 et 2024”.

Cependant, il a fallu six jours seulement pour que les leaders de l’Opposition ravalent leurs vomissures. Ils ont, en effet, décidé hier de retourner à la table des négociations. “La Commission cellulaire a décidé d’ouvrir des négociations pour proposer la nouvelle date des élections, le Frn demande à son coordonnateur des Plénipotentiaires au dialogue politique d’aller transmettre la position de l’opposition quant à la date des prochaines élections locales en décembre 2021”, ont informés les leaders de l’opposition réunis dans ce cadre.