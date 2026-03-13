Dialogue social : Ousmane Sonko convoque le comité de pilotage du pacte national de stabilité sociale

Partager Facebook

Premier ministre, Ousmane Sonko, a officiellement convoqué une réunion de haut niveau du Comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. La rencontre est prévue le mardi 17 mars 2026 et réunira les principaux acteurs du dialogue social au Sénégal lit-on sur le site officielle du Soleil.

Cette réunion du comité de pilotage devrait ainsi permettre de renforcer la dynamique de dialogue social et de poser les bases d’une coopération durable entre les partenaires sociaux autour des grands enjeux économiques et sociaux du Sénégal.

Selon le médias gouvernemental, cette réunion marque une étape importante dans la consolidation des échanges entre l’État, le patronat et les organisations syndicales. Le pacte vise en effet à instaurer un cadre de concertation permanent afin de prévenir les tensions sociales et favoriser un climat social apaisé, considéré comme un facteur essentiel pour soutenir la croissance économique.

À travers ce mécanisme tripartite, les autorités cherchent également à mieux coordonner les efforts entre les différentes parties prenantes, en alignant les intérêts du capital et du travail sur les priorités de développement du pays.

Dans un contexte marqué par plusieurs réformes économiques et sociales, la participation attendue de l’ensemble des acteurs du dialogue social traduit la volonté de la Primature de favoriser un consensus sur des questions sensibles, notamment celles liées au pouvoir d’achat et aux réformes structurelles.