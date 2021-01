Diary Sow aperçue dernièrement à Toulouse, un avis de recherche lancé dans l’espace schengen

Les enquêteurs Français sont toujours sur les traces de Diary Sow. Portée disparue depuis le 4 janvier, la jeune sénégalaise aurait été vue pour la dernière fois à Toulouse où elle aurait passé les vacances. Selon la Dépêche du Midi, reprise par Liberation.

La même source indique que dès sa disparition, la piste toulousaine a été étudiée. “Elle a passé ses vacances à Toulouse, confirme un membre du consulat du Sénégal à La Dépêche du Midi ce lundi, une semaine après la disparition de la brillante jeune femme. Certains ont dit qu’elle a bien repris la route vers Paris mais il n’y a aucune trace”.

Le ministre de l’Intérieur Français est très impliqué dans cette affaire. Même si l’inquiétude a atteint son paroxysme chez les sénégalais, les nouvelles données par les autorités sénégalaises sont rassurantes. « La bonne nouvelle c’est que toutes les remontées d’informations que nous avons, tant au niveau des centres d’informations que des sapeurs-pompiers nous donnent aucune information. Il n’y a pas encore de danger sur sa vie au stade où nous parlons. On ne va pas rentrer dans les détails de l’enquête mais, il y a beaucoup de choses qui nous rassurent. Ce n’est pas une piste criminelle qui est privilégiée », a expliqué le Consul du Sénégal à Paris. Avant d’ajouter : « Le comité se réunira tous les jours pour apprécier l’évolution du dossier et rendre compte. Ce sont des enquêtes et on ne peut pas tout dire. Toutes les pistes seront explorées. Aujourd’hui, tous les pays de l’espace Schengen sont avertis, par rapport à l’absence de Diary Sow ».