Dic: Le journaliste Babacar Touré en garde à vue

Le journaliste Babacar Touré vient d’être placé en garde à vue dans les locaux de la Division des Investigations Criminelles, selon des sources de Seneweb. Le patron de Kewoulo a été arrêté par les hommes du commissaire Adramé Sarr sur instruction du Procureur de la République.

Cette décision a été prise après son interrogatoire suite à la plainte déposée contre lui par l’ancien policier Frédéric Napel.

Le célèbre journaliste est sous le coup de lourdes charges. En effet, l’ancien policier Frédéric Napel poursuit Babacar Touré en justice pour outrage, injures publics, diffusion de fausses nouvelles, faux et usage de faux, dénonciation calomnieuse et diffamation, d’après l’avocat du journaliste, Me Moussa Sarr.