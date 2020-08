Diégoune: un ancien combattant du MFDC assassiné

Ce Samedi 22 Août 2020, vers 19h30, un homme âgé d’environ 45 ans, aurait été tué par des individus non identifiés. La victime, A.D., habitait le quartier de Barafaye, village de Diégoune et serait un ex combattant du MFDC selon une source sécuritaire, interrogée par Emedia.

La victime a reçu des balles à bout portant et a succombé à ses blessures. Son corps a été déposé à la morgue de Thionck Essyl. Selon la même source, la victime aurait reçu, quelques minutes avant les faits tragiques, un appel téléphonique de ses boureaux.

L’enquête ouverte à cet effet pourrait élucider les raisons qui ont conduit à ce forfait, qui, il faut le rappeler, n’est pas le premier dans la zone de l’ancien arrondissement de Tendouck.