Diffusion de fausses nouvelles : Le coordonnateur de la Mafia Kacc Kacc face au juge.

Arrêté par la Sr, le coordonnateur de la mafia « Kacc-Kacc » sera édifié sur son sort ce lundi après un retour de parquet vendredi. Interpellé sur le dossier, un de ses avocats, Me Bamba Cissé, a apporté des précisions. « Aussi étonnant que cela puisse paraître, Outhmane Diagne est arrêté juste pour avoir partagé sur sa page Facebook des « Unes » de journaux satiriques avec en entête 3 emoji de sourires », explique-t-il.

En garde à vue depuis jeudi, le coordonnateur du Mouvement Mafia Kacc Kacc, Outhmane Diagne, fera face ce 8 août, au juge du 2ème cabinet.

Poursuivi pour diffusion de fausses informations et détournement de Une de journaux, il sera auditionné dans le fond de cette affaire. Outhmane Diagne est arrivé à la cave du tribunal de Dakar très tôt ce matin, et sera présenté au juge, au plus tard vers 16 heures, selon nos informations.

Ses camarades qui se sont déplacés en masse, ce lundi, ont exigé sa libération sans condition et dans les plus brefs délais. Ils confient tenir le régime comme responsable de tout ce qui pourrait arriver à Outhmane Diagne.

Un pool d’avocats dans lequel figurent Me Khoureychi Ba et Me Bamba Cissé, va assurer sa défense