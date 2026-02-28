Diomaye aux députés : « La candidature de Sonko ne m’engage pas »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye aurait indiqué, lors de son « Ndogou » avec des députés de Pastef au palais, que la candidature de son premier ministre Ousmane Sonko ne l’engage pas.

« La candidature de Sonko ne m’engage pas et le moment n’est pas venu d’en parler « , a-t-il notamment fait savoir selon des sources. A travers une allusion qui laisse croire qu’il s’adresse au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le député et premier vice-président de l’Assemblée nationale, Ismaïla Diallo a posté : « Toute parole assumée en public doit pouvoir être tenue en face de la personne concernée, dès lors que l’opportunité se présente« .

Il ajoute dans une publication suivante que force est de constater que le Président Diomaye semble aujourd’hui accorder davantage de crédit à sa coalition qu’au parti qui a constitué la matrice de sa légitimité politique.

Pour sa part, son collègue député de Pastef qui a pris part au « Ndogou » du Chef de l’État, Abdoulaye Thomas Faye, a clairement indiqué que ce qu’il retient de la rencontre est que le problème entre Diomaye et Sonko reste entier et malheureusement va continuer à polluer le parti et la gouvernance du régime. Non sans annoncer qu’il va évoquer aujourd’hui la rencontre pour un compte rendu et ses commentaires.