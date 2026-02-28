Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
dialogue diomaye.jpeg

Diomaye aux députés : « La candidature de Sonko ne m’engage pas »

28 février 2026 Actualité

Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye aurait indiqué, lors de son « Ndogou » avec des députés de Pastef au palais, que la candidature de son premier ministre Ousmane Sonko ne l’engage pas.

« La candidature de Sonko ne m’engage pas et le moment n’est pas venu d’en parler « , a-t-il notamment fait savoir selon des sources. A travers une allusion qui laisse croire qu’il s’adresse au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le député et premier vice-président de l’Assemblée nationale, Ismaïla Diallo a posté : « Toute parole assumée en public doit pouvoir être tenue en face de la personne concernée, dès lors que l’opportunité se présente« .

Il ajoute dans une publication suivante que force est de constater que le Président Diomaye semble aujourd’hui accorder davantage de crédit à sa coalition qu’au parti qui a constitué la matrice de sa légitimité politique.


Pour sa part, son collègue député de Pastef qui a pris part au « Ndogou » du Chef de l’État, Abdoulaye Thomas Faye, a clairement indiqué que ce qu’il retient de la rencontre est que le problème entre Diomaye et Sonko reste entier et malheureusement va continuer à polluer le parti et la gouvernance du régime. Non sans annoncer qu’il va évoquer aujourd’hui la rencontre pour un compte rendu et ses commentaires.

Tags

Vérifier aussi

thumb 1260x800 69a17a0a8c78f cLOBmeJnAc

Association de malfaiteurs, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux : Les 3 lourdes charges retenues contre Moussa Bocar Thiam

L’ancien ministre Moussa Bocar Thiam devra répondre devant la Haute Cour de Justice du Sénégal …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved