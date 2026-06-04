Diomaye lors du centenaire de Wade: « La démocratie n’est pas un butin que l’on arrache et que l’on garde jalousement »

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Le président Faye a également mis en avant la contribution de Wade à l’enracinement démocratique du Sénégal. Revenant sur l’alternance politique, il a souligné que « deux hommes que tout opposait, Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, écrivirent ensemble ce jour-là l’une des plus belles pages de notre histoire, celle où le pouvoir se transmet par la seule volonté du peuple et dans la grandeur ».

Il a insisté sur la nécessité de préserver cet héritage démocratique : « La démocratie n’est pas un butin que l’on arrache et que l’on garde jalousement. La démocratie, c’est une flamme que l’on se passe de main en main et qu’il ne faut jamais laisser s’éteindre. »

Dans le même esprit, il a défendu une vision apaisée de l’engagement politique. « L’adversaire d’aujourd’hui n’est pas un ennemi », a-t-il affirmé, estimant que les désaccords politiques ne doivent jamais remettre en cause la cohésion nationale.