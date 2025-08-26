Uploader By Gse7en
Conseil des Ministres de ce mercredi 29 Janvier 2025: Le Président a demandé au Ministre de l’Industrie et du Commerce de lutter contre toute rétention des stocks et spéculation sur les prix des produits

Diomaye met un terme aux vacances gouvernementales

26 août 2025 Actualité


C’est fini, les vacances gouvernementales de 15 jours du président ont été consommées. Président Diomaye Faye a ainsi convoqué le conseil des ministres, suspendu depuis lors, pour se pencher sur les sujets phares ayant animé la vie des sénégalais ces derniers jours.  Il nous revient qu’il commencera ses conseils des ministres dès demain.

