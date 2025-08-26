Diomaye met un terme aux vacances gouvernementales

Partager Facebook

C’est fini, les vacances gouvernementales de 15 jours du président ont été consommées. Président Diomaye Faye a ainsi convoqué le conseil des ministres, suspendu depuis lors, pour se pencher sur les sujets phares ayant animé la vie des sénégalais ces derniers jours. Il nous revient qu’il commencera ses conseils des ministres dès demain.