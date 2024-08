DIOMAYE, SONKO, BARTHELEMY, ALIOU SALL, DETHIE FALL… : Téléscopage à Touba !

Partager Facebook

En cette veille de Magal, c’est la ruée vers Touba pour les hommes politiques. Depuis hier, il y a eu un télescopage dans la Ville sainte entre grosses pointures.

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé lundi à Touba en compagnie de la Première Dame, marquant le début des préparatifs pour le 130ᵉ Magal qui aura lieu le 23 août. Le chef de l’État s’est entretenu avec le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour discuter des projets en cours et à venir.L’un des principaux engagements du président concerne la résolution des problèmes d’eau potable et d’assainissement à Touba. Selon Faye, ces problématiques représentent une priorité pour son mandat.

À la suite du chef de l’État, qui y était en visite, son Premier ministre a débarqué dans la capitale du mouridisme hier avec une forte délégation. Et c’est accompagné de 05 ministres qu’il a été accueilli et reçu par le patriarche à Darou Miname. . Le Premier ministre justifiera son périple par l’importance que revêt le magal de Touba. Une importance qui a justifié, dit-il, la tenue de trois conseils des ministres lors desquels l’événement a été évoqué. . Ousmane Sonko de signaler que le gouvernement , pour éviter certains impairs , a mobilisé presque l’essentiel des ministres dont en priorité celui de l’intérieur, celui en charge de l’assainissement et celui à la tête du secteur de la santé.

« L’année dernière , en pareil moment , nous avions suivi le magal à travers la télévision et sur un lit d’hôpital. C’est d’ailleurs le ministre Habib Sy et Madame Aïda Mbodj qui étaient venus vous rencontrer . Et c’est alors que vous leur aviez donné un paquet de dattes pour moi. Vous leur aviez demandé m’exhorter, en votre nom, d’interrompre la grève de la faim que j’avais entamée. Ce geste reste encore gravé dans ma mémoire. C’est à partir de ce fait que j’ai su que jamais vos pensées ne me quittaient ».

Le Président Déthié Fall s’est rendu à Touba ce mardi 20 Août. Il était accompagné de l’honorable Malick Gueye et d’une forte délégation du PRP. Lors de cette visite, il a été reçu par Serigne Mountakha Mbacké Khalife général des mourides « qui s’est réjoui de son déplacement et a formulé des prières à son endroit ». Le Président Déthié Fall a ensuite rendu visite à Serigne Moussa Mbacké Nawel qui lui a réservé un accueil convivial. Une importante délégation conduite par le Maire de Dakar, Barthélémy Dias, a été reçue par plusieurs hautes figures religieuses de la confrérie mouride. Ce déplacement, empreint de respect et de dévotion, illustre l’attachement profond des autorités dakaroises à la célébration de cet événement religieux majeur du calendrier musulman sénégalais, informe une note de la cellule de communication de la mairie de Dakar.