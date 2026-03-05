Diomaye trouve un nouveau point de chute à Pape Mada Ndour

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Papa Mada Ndour revient aux affaires. Le Chancelier des Affaires étrangères est nommé Ambassadeur, Secrétaire exécutif du Secrétariat permanent Sénégalo-Gambien par le président Bassirou Diomaye Faye. Il succède à Monsieur El Hadji Ibou Boye, appelé à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Ce retour aux affaires intervient dans un contexte particulier. En effet, Papa Mada Ndour avait été limogé de son poste de Chef de cabinet à la Présidence de la République il y a quelques mois seulement.