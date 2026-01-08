Diplomatie : Le Président Diomaye reçoit des personnalités de haut niveau au Palais

Le Président de la République a consacré sa matinée à une séquence diplomatique de haut niveau, marquée par une série d’audiences accordées à d’éminentes personnalités.

Il a ainsi reçu tour à tour M. Hassoum Cessay, Envoyé spécial du Président de la République de Gambie, M. Cheikh Tidiane Sall, Ambassadeur du Sénégal au Qatar, M. Abdou Lahad Mbacké, ancien Ambassadeur du Sénégal au Koweït, ainsi que M. Michael Raynor, Ambassadeur des États-Unis d’Amérique.

Ces échanges ont permis d’aborder des questions d’intérêt commun, de renforcer les liens d’amitié et de coopération, et de réaffirmer l’attachement constant du Sénégal à une diplomatie fondée sur le dialogue, la confiance et le respect des partenariats stratégiques.

Par cette dynamique, le Chef de l’État confirme la place centrale de la diplomatie dans l’action publique et la volonté du Sénégal de demeurer un acteur engagé, ouvert et responsable sur la scène régionale et internationale.