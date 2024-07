Diplomatie: Président Amadou Mame DIOP a reçu Monsieur Abdoulaye SOMA

Partager Facebook

Le jeudi 04 juillet 2024, le Président Amadou Mame DIOP a reçu Monsieur Abdoulaye SOMA, Président par intérim du Comité Interparlementaire de l’UEMOA (CIP-UEMOA) qui tient la deuxième réunion annuelle de son Bureau à Dakar.

Après avoir souhaité la bienvenue à son hôte et à la délégation qui l’accompagne, le Président Amadou Mame DIOP s’est réjoui du choix du Sénégal pour abriter ces importantes assises. Il a rappelé le rôle important joué par le CIP-UEMOA dans la consolidation de l’intégration économique régionale et le renforcement de la démocratie à travers ses actions de suivi des réformes et de supervision des élections notamment.

Le Président de l’Assemblée nationale a ensuite souhaité une plus grande implication du CIP-UEMOA, avec l’appui des Etats membres, dans la préservation de la paix et de la sécurité dans notre espace. A cet égard, il a indiqué que les acquis obtenus durant les trente dernières années en matière de convergence macroéconomique, de libre circulation et d’unification des marchés, pourraient être compromis si les menaces liées à l’insécurité n’étaient pas conjurés.

Le Président Abdoulaye SOMA a remercié le Président de l’Assemblée nationale et les autorités sénégalaises pour toutes les dispositions prises en vue du bon déroulement du séjour de la délégation et des travaux. Il s’est félicité de la tenue exemplaire de l’élection présidentielle au Sénégal et réitéré les félicitations du CIP-UEMOA au peuple sénégalais, au Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar FAYE et à toutes les institutions. Il a marqué sa parfaite convergence de vue avec le Président de l’Assemblée nationale en ce qui concerne les défis actuels et la mission du CIP-UEMOA dans le contexte sous-régional.

Le Président Abdoulaye SOMA a indiqué qu’il compte rencontrer les plus hautes autorités du Sénégal pour leur faire part des actions qu’envisage de mener le CIP UEMOA et solliciter leur appui.