Direction de la Promotion de l’Économie Sociale et Solidaire: Dieguy Diop Fall poursuivie pour détournements de fonds publics

Le ministre de la Microfinance, de l’Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, a annoncé sur RFM qu’il va entamer des poursuites judiciaires contre l’ancienne directrice de la Promotion de l’économie sociale et solidaire Dieguy Diop Fall.

C’est l’heure des comptes pour celle qui tenait les manettes de la direction de la Promotion de l’Économie Sociale et Solidaire. La cause?

La source nous apprend que le ministre de tutelle, Alioune Dione, a fini par prendre l’initiative d’engager une action judiciaire contre Dieguy Diop Fall pour détournement de derniers publics. Le ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire invité de la Rfm, qui écarte « toute motivation politique », a laissé entendre que c’est à l’issue d’audits internes commandités peu après sa nomination qu’un trou de plus de trente millions de nos francs a été découvert au niveau de la direction de la Promotion de l’Économie Sociale et Solidaire sous l’ère Mme Fall Dieguy Diop. Sans sourciller, le ministre intente des poursuites contre cette dernière.

En effet, le ministre accuse Me Fall du détournement de plus de 30 millions de francs CFA. ‘’Quand nous sommes venus, on a commandité des audits avec l’inspection interne, notamment l’inspection des affaires administratives et financières. On a constaté des détournements et c’est de l’argent qui a été consommé sans aucune traçabilité. Pour le montant global, c’est une somme de 60 millions. Mais ce qui a été constaté avec des preuves à l’appui, c’est une trentaine de millions. Pour le détournement de trente millions qui a été avéré, nous avons décidé d’entamer des poursuites judiciaires contre la directrice’’, a révélé le ministre Alioune Dione qui écarte toute motivation politique derrière cette décision.