Discours du Chef de l’Etat: Dr Momar Thiam décrypte les propos de Bassirou Diomaye Faye sur Macky Sall

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Invité de la matinale Salam Sénégal, Dr Momar Thiam, expert en communication politique, a analysé l’entretien récent du président Bassirou Diomaye Faye avec la presse. Il s’est notamment arrêté sur les déclarations visant son prédécesseur, Macky Sall, accusé de “faire des choses en bas”.

Pour Dr Thiam, ces mots ne sont ni anodins ni improvisés. Ils s’inscrivent dans une stratégie réfléchie, cohérente avec le style direct et assumé du président Faye. “C’est une façon de souligner que l’ancien président, bien que battu, conserve des ambitions, et que cela n’échappe à personne”, explique-t-il.

Selon l’expert, Bassirou Diomaye Faye reste fidèle à sa ligne de conduite, axée sur la transparence et le devoir de vérité. “De l’opposition à la présidence, son discours demeure constant. Même chef d’État, il reste un homme politique : il cherche à convaincre, mais aussi à mettre en garde”, précise-t-il.

Cette approche marque une rupture avec la diplomatie feutrée traditionnellement adoptée à ce niveau, reflétant une volonté de ne pas masquer les enjeux politiques post-transition et d’alerter sur les manœuvres en coulisses. « Quand on écoute le président Bassirou Diomaye Faye, on sent qu’il ne cache rien… On a un président jeune qui, en termes de communication, a beaucoup progressé durant cette première année. Il a mis en avant ce qui préoccupe les Sénégalais : le vécu quotidien et les perspectives d’amélioration. Il est resté lui-même. Il n’a pas changé de langage ni le timbre de sa voix. Il maîtrise parfaitement le Wolof, ce qui l’aide à rendre accessibles les enjeux techniques de la gestion de l’État… C’est difficile de dire la vérité, mais lui, il assume. Il est droit dans ses bottes. »

Dr Thiam y voit aussi un message clair à l’opposition : la page Macky Sall n’est pas encore totalement tournée, et le pouvoir actuel compte rester vigilant face à toute tentative de retour en scène.