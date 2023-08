Discriminations à l’égard des femmes et des filles: VLF opte pour la Planification et d’actualisation des priorités et des thèmes de plaidoyer

Menant le plaidoyer pour la modification des articles 111 et 196 du code de la famille (relatifs respectivement à l’âge légal du mariage chez la fille et la recherche de paternité) et pour la participation des femmes dans la gouvernance des industries extractives, le projet Voix et Leadership des Femmes Sénégal a organisé ce lundi un atelier de planification, de réactualisation et d’échanges sur les approches innovantes dans la mise en œuvre des thèmes de plaidoyer du projet. L’atelier était sous le thème de planification et d’actualisation des priorités et des thèmes de plaidoyer.

Au Sénégal, la lutte menée par les organisations de la société civile, surtout par les OSC/F, a permis d’enregistrer certains acquis en termes de lois. Politiques et programmes en faveur des femmes sur différents domaines. L’État s’est aussi engagé au plan international et régional à améliorer l’environnement juridique à travers la ratification d’un certain nombre d’instruments juridiques. ‘’C’est pourquoi, le projet Voix et Leadership des Femmes, VLF-Sénégal, selon la cheffe de projet, Oumou Kantoum Sarr, à travers ses organisations partenaires, initient des actions conjointes de plaidoyer et de veille sociale afin de contribuer à diminuer les inégalités entre les sexes et réduire les discriminations à l’égard des femmes et des filles’’.

En à croire la cheffe de projet, ‘’c’est dans leur démarche, après de multiples rencontres sur la revue des dispositions discriminatoires et un travail d’analyse, de priorisation et d’engagement sur ces mêmes dispositions, elles ont adopté trois thématiques de plaidoyer qui devront contribuer à lutter contre les discriminations’’.

Poursuivant elle a indiqué que ‘’les deux ont trait au code de la famille notamment en ses articles 111 et 196 sur le relèvement de l’âge légal du mariage de la fille et le refus de paternité. La troisième pose la participation des femmes dans la gouvernance du secteur extractif, un enjeu important pour le Sénégal qui va exploiter bientôt les ressources du pétrole et du gaz’’, tel est la raison de l’atelier sous le thème de planification et d’actualisation des priorités et des thèmes de plaidoyer. ‘’Afin d’inciter l’État à réviser les dispositions discriminatoires, ces organisations mènent au quotidien des actions de plaidoyer allant des activités de sensibilisation, de veille sociale et de mobilisation communautaire, de rencontres avec les élus, religieux et autres acteurs à la base en passant par la signature de conventions d’engagement de leaders influents au niveau communautaire’’, a affirmé Oumou Kantoum Sarr.

Revenant sur les objectifs, la cheffe de projet a fait valoir que le principal objectif consiste à renforcer les stratégies innovantes de plaidoyer des organisations partenaires, y compris l’implication des jeunes femmes de la relève, et à travers une réactualisation des priorités et des thématiques de plaidoyer du projet. ‘’Des objectifs spécifiques y’en a aussi et il s’agit de mettre à niveau les participant-e-s sur les dispositions juridiques et politiques discriminatoires envers les femmes et les filles, mais aussi d’analyser et renforcer les stratégies innovantes de plaidoyer en prenant en compte de jeunes femmes de la relève ; Renforcer les argumentaires juridiques concernant les articles 111 et 196 du code de la famille et de définir les priorités et planifier les prochaines étapes de mise en œuvre des activités du plaidoyer.

Pour ce qui des résultats attendus Oumou Kantoum les a situés sur 5 points que sont : Les participant-e-s sont au même niveau d’informations sur les dispositions juridiques et politiques discriminatoires envers les femmes et les filles ; les stratégies innovantes en matière de plaidoyer sont analysées et renforcées avec les jeunes femmes de la relève ; les OSC/F sont renforcées sur le développement d’argumentaires juridiques concernant les articles 111 et 196 du code de la famille, les priorités et prochaines étapes des activités de plaidoyer sont définies et les prochaines étapes de mise en œuvre des activités du plaidoyer sont partagées. Il faut aussi rappeler que le projet VLF est exclusivement financé par le gouvernement canadien.

MADA NDIAYE