Disparition de migrants senegalais en mer: Ousmane Sonko accable le régime de Macky Sall

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux ce mardi, Ousmane Sonko accuse le régime de Macky Sall d’être à l’origine de la disparition de migrants sénégalais en mer. Il pointe du doigt « l’échec » des politiques publiques et invite les jeunes à « rester » au pays pour mener le combat de la construction.

Le régime est l’unique responsable de la mort de migrants sénégalais dans l’Atlantique. C’est du moins ce qu’on peut retenir de la déclaration du leader du Pastef. Ousmane Sonko considère cette tragédie comme un « échec » du régime en place. « Ces drames à répétition traduisent l’échec des politiques publiques du régime du président Macky Sall, ses erreurs de priorité, faites de gros investissements infrastructurels sans impact majeur ni sur l’économie réelle(agriculture, pêche, élevage, industrie, artisanat, commerce, ect), ni sur le tissus social et au prix d’un lourd endettement », a-t-il déclaré.

Poursuivant son argumentaire, le maire de Ziguinchor indique que le chômage et l’extrême pauvreté sont, entre autres, les fléaux qui accompagnent le quotidien des Sénégalais et seraient également les causes de la mort de ces migrants sénégalais en mer. Pour Ousmane Sonko, le régime de Macky Sall a mis le Sénégal dans une instabilité politique avec comme conséquences des « tortures, violences d’État et emprisonnements politiques ». Dans ce même ordre d’idées, le leader du Pastef prédit des lendemains incertains pour le sénégalais aussi bien en matière de stabilité intérieure que d’explosion de flux migratoire si toutefois le chef de l’Alliance Pour la République (APR) tente de barrer la route à certains candidats déclarés à l’élection présidentielle de février 2024 ou d’imposer son successeur au peuple sénégalais. C’est dans cette perspective d’ailleurs qu’Ousmane Sonko invite les jeunes à rester au Sénégal « Aux jeunes de mon pays, je réitère mon appel : vous ne pouvez avoir meilleur avenir qu’ici, chez nous ! Ne fuyez pas votre destin, restez et menons ensemble le combat qui vaille : la construction souveraine de notre développement économique et social. Ceci est très largement à notre portée », a-t-il lancé comme message à l’endroit de la jeunesse.

Le leader du Pastef termine par témoigner sa solidarité aux familles éplorées. Pour rappel, au moins 300 personnes auraient disparu en mer. Les migrants avaient pris départ au sud du Sénégal pour rejoindre l’archipel espagnol de Canaries, il y a deux semaines.

EL HADJI MODY DIOP (stagiaire)