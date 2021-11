Distinctions: Plusieurs personnalités décorées dans les ordres nationaux

Le président de la République, Macky Sall, a décoré dans les ordres nationaux cinq personnalités, dont le lauréat du prix Goncourt 2021, Mohamed Mbougar Sarr. Ce dernier a été élevé au rang de commandeur de l’Ordre national du lion, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à Paris, dans les locaux de l’ambassade du Sénégal en France, selon la chaîne de l’audiovisuel public.

L’écrivain âgé de 31 ans avait été fait chevalier de l’Ordre national du mérite, par le chef de l’Etat, il y a quelques années. En 2009, il a remporté le prix du meilleur élève des classes de terminale, au Concours général sénégalais.

D’autres personnalités ont été aussi honorées par le président de la république Macky Sall depuis la France. On peut citer l’universitaire Felwine Sarr, économiste, écrivain et coauteur du rapport sur la restitution du patrimoine africain spolié par la France durant la période coloniale, a été élevé au rang d’officier de l’Ordre national du lion par le chef de l’Etat. M. Sarr est également cofondateur de Jimsaan, la maison d’édition sénégalaise qui a coédité, avec Philippe Rey (France), ‘’La plus secrète mémoire des hommes’’.

Elisabeth Moreno, la ministre déléguée à l’Egalité femmes-hommes, à la Diversité et à l’Egalité des chances, en France, a reçu des mains de Macky Sall les insignes de commandeur de l’Ordre national du lion. Nayé Anna Bathily, cadre de banque, a été élevée au rang de chevalier de l’Ordre national du lion, pour son ‘’engagement citoyen auprès des autorités’’, mais aussi pour sa contribution au ‘’rayonnement du Sénégal dans le monde’’.

Mamadou Ba, un militant de l’APR, le parti politique de Macky Sall, a été décoré dans le même ordre national que Mme Bathily pour ‘’acte de bravoure’’.

Selon Macky Sall, M. Ba s’est courageusement porté au secours de ses compagnons de route lors d’un accident d’avion auquel il a survécu.