Distribution de billets de pèlerinage à la Mecque aux membres de la coalition Diomaye : Guy Marius Sagna fustige l’acte

30 janvier 2026 Actualité

À travers une déclaration publiée, ce vendredi, Guy Marius Sagna a vivement critiqué la distribution de billets de pèlerinage à la Mecque par le Président de la République à certains membres de sa coalition, qualifiant cela de « privilèges superflus et indus ».

Le député estime « inacceptable » le fait que les élus bénéficient de tels avantages alors que les citoyens sénégalais font face à des difficultés. Il appelle, ainsi, à l’abolition de ces privilèges et à une plus grande responsabilité des élus, notamment le Chef de l’État envers les citoyens.

