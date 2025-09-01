Uploader By Gse7en
Djiba porte-parole du MFDC : « Diomaye est mon cousin »

Lors de son audition par la Section de Recherches, Amidou Djiba, porte-parole du MDFC a tenté de minimiser ses actes lors de ses auditions. Il aurait affirmé qu’il ignorait que ses déclarations pouvaient être perçues comme une atteinte à la République.

Une ligne de défense qui, selon les enquêteurs cités par Libération, traduit une volonté manifeste de se dédouaner des accusations. Face aux gendarmes, Hamidou Djiba a également multiplié les déclarations de loyauté et de respect envers le Chef de l’État.


Il aurait insisté sur le fait que, étant Sérère, il considère le Président de la République comme un « cousin » en raison de ses origines diola. Libération rapporte qu’il a exprimé son admiration et son estime pour le Président, tout en regrettant les propos qui lui sont reprochés. Confronté à la gravité des accusations, Amidou Djiba a fini par exprimer ses regrets et solliciter la clémence de la justice.

