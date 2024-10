Djibril GNINGUE sur l’éventuel départ de Déthié FALL: « S’il quitte cela peut poser des problèmes à Sam sa Kaddu »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Il va édifier ses compagnons. Déthié Fall, va annoncer s’il compte bien cheminer davantage avec Barthélémy Dias et Cie ou leur tourner le dos. Ce dernier est attendu dans la matinée de ce mercredi pour édifier le peuple à quelques jours du démarrage de la campagne électorale des législatives anticipées.

Tous les regards sont rivés aujourd’hui sur Déthié Fall. Ce dernier va dévoiler le contenu de l’entretien avec Ousmane Sonko le Premier ministre et Président du Parti Pastef. D’aucuns murmurent que ce dernier va quitter la coalition Samm sa Kaddu. D’autres préfèrent donner leur langue au chat. Investi 5ième sur la liste nationale dans le cadre des élections législatives, Déthié devra édifier ses militants et ceux de la coalition « Sam sa kaddu. » Mais par rapport à ce rififi politique, l’expert électoral Djibril Guingue a analysé l’attitude de Déthié Fall. ? selon lui, si Déthié quitte la coalition, ce sera un coup dur pour ceux de SSK.

« Si jamais il quitte la coalition cela va poser des difficultés à Barthélémy Dias et Cie et à la liste. Car tous les mouvements sur les listes électorales c’est à dire les changements auxquels on procède sur les listes électorales, il y a trois phases. Dans la première phase qui s’est déroulée du 30 septembre au 4 octobre, dans cette phase, « quand la commission de déclaration et de réception des dossiers constate que quelqu’un est inéligible, cela est notifié au mandataire qui procède au remplacement de la personne sans préjudice de l’ordre d’investiture. Passé cette période, la liste est envoyée au Conseil constitutionnel. »

Selon l’expert électoral, dans cette seconde phase, il n’y a que le Ministre de l’’Intérieur peut saisir le conseil s’il constate que quelqu’un est inéligible est à remplacer sur cette liste.

L’autre phase est celle qui se déroule entre la proclamation officielle des listes et la date du scrutin. « Dans cette phase, il n’y a qu’en cas de décès qu’il est permis au mandataire de la liste concernée de faire ce qu’on appelle une déclaration complémentaire pour remplacer le candidat décédé sans préjudice de l’ordre sur la liste », a-t-il éclairé. A l’en croire, on ne se trouve dans aucun de ces trois cas là et cela va poser un problème pour Samm sa kaddu qui ne pourra pas l’enlever et il va demeure sur cette liste-là. « Ce sera de nature si jamais il venait à quitter il va brouiller les consignes vote pour les électeurs et porter préjudice à la liste Sam sa kaddu », a-t-il ajouté.

En tout état de cause, Déthié devra livrer l’information tant attendu soit au grand bonheur des pastéfiens ou au grand dam de Sam Sa kaddu.

MOMAR CISSE