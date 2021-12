Djidah Thiaroye Kaw: Benno et Wallu violent la charte de la non violence

Malgré la charte de la non violence, initiée par le Cadre unitaire de l’Islam au Sénégal (Cudis) pour permettre aux Sénégalais d’assister à des élections locales apaisées, une bataille rangée a opposé les militants de la coalition « Wallu » du maire sortant libéral Cheikh Dieng.

C’est déjà la guerre entre militants alors que la campagne électorale n’a pas encore débutée. Ce weekend un incident s’est produit dans la commune de Djidah Thiaroye Kaw. En effet une dispute a éclaté entre des militants de la coalition Benno Book Yakaar et ceux de Wallu. À l’origine, l’un des proches de Mamadou Gueye a parlé de ses réalisations et de sa volonté de construire des classes et un mur de clôture réclamés par les parents d’élèves. Des paroles qui ne semblent pas plaire aux proches du maire sortant qui ont décidé de couper le son.

Des insultes et des coups de poing s’en sont suivis. Ce fut la débandade pour les parents d’élèves, les enseignants et les enfants. La police de Thiaroye qui s’est déplacée sur les lieux, a ouvert une enquête.

D’après Walfadjiri, les deux groupes ont échangé des coups de poing, des jets de pierre et des pompes à gaz. N’eût été l’intervention très rapide des enseignants et des parents d’élèves, le pire allait se produire.